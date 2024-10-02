ورشة عمل عن لغة الإشارة ومهارات التواصل مع المرضى بالإسكندرية ضمن مبادرة بداية جديدة

تزامنًا مع اليوم العالمي للصم وضعاف السمع ولغة الإشارة وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أقامت إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب ورشة عمل عن لغة الإشارة ومهارات التواصل مع المرضى والمترددين على المنشآت الصحية من ضعاف السمع وذوي الإعاقة السمعية،

وقامت بالتدريب الاء سامي خبيرة ومترجمة لغة الإشارة بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، بحضور عدد من الفرق الطبية، منسقي خدمات ذوي الهمم بمستشفيات وزارة الصحة حيث تم التدريب على استخدام لغة الإشارة في ترجمة المصطلحات والاجراءات الطبية المستخدمة في المنشآت الصحية وتجنب حدوث اخطاء عند ترجمة الأعراض الصحية للمريض او تشخيص الحالة من الطبيب للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتحقيق أعلى كفاءة من التواصل والحصول على الخدمات بالجودة المرجوة.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم وتفعيلًا لنهج وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع كلًا حسب احتياجاته.