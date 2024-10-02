إجراء 23 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

تابعت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 23 عملية جراحية بمستشفى الفشن المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عظام، ورمد، وأنف واذن وجراحة عامة، ومسالك بولية، وأورام، مؤكدةً أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.

وتم افتتاح قائمة العمليات، اليوم الأربعاء، بتواجد الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتور محمد قريبه، وكيل المديرية، والدكتور محمد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة رحاب احمد صلاح، مدير ادارة المستشفيات. الدكتور محمد عبد السلام، مدير المستشفى، وأجرى الدكتور صلاح الدين عادل استشارى جراحة الأورام الطب العلاجى أولى العمليات.