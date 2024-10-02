ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تطوير الطرق في مركزي قويسنا والشهداء

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في مركزي قويسنا والشهداء لتنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارًا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع رصف الطرق، لتحقيق طفرة في شبكة الطرق والشوارع الداخلية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ويجري حاليًا الانتهاء من التجهيزات الأخيرة ووضع طبقة الأسفلت النهائية في شارع مصطفى فهمي، تمهيدًا لرصفه. كما يجري تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة في شارع ضيف بقويسنا، واستكمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بطريق المنطقة الصناعية بطول 1200 متر.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لموقف قويسنا النموذجي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين الأداء ورفع نسب التنفيذ في إطار خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة لخدمة المواطنين. كذلك تابع أعمال تسوية شارع "داير الناحية" بقرية نادر، ضمن الوحدة القروية بزاوية الناعورة، تمهيدًا لتوزيع طبقات السن، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى مركز الشهداء.

وأكد المحافظ، ضرورة التواجد الميداني المستمر في مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتواصل مع الجهات المنفذة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

IMG-20241002-WA0057
IMG-20241002-WA0057
IMG-20241002-WA0056
IMG-20241002-WA0056
IMG-20241002-WA0046
IMG-20241002-WA0046
IMG-20241002-WA0055
IMG-20241002-WA0055
IMG-20241002-WA0053
IMG-20241002-WA0053
IMG-20241002-WA0052
IMG-20241002-WA0052
IMG-20241002-WA0054
IMG-20241002-WA0054
IMG-20241002-WA0051
IMG-20241002-WA0051
IMG-20241002-WA0048
IMG-20241002-WA0048
IMG-20241002-WA0050
IMG-20241002-WA0050
IMG-20241002-WA0049
IMG-20241002-WA0049
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنطقة الصناعية المشروعات التنموية رؤية مصر 2030