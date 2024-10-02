محافظ المنوفية يتابع تطوير الطرق في مركزي قويسنا والشهداء

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية في مركزي قويسنا والشهداء لتنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارًا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع رصف الطرق، لتحقيق طفرة في شبكة الطرق والشوارع الداخلية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ويجري حاليًا الانتهاء من التجهيزات الأخيرة ووضع طبقة الأسفلت النهائية في شارع مصطفى فهمي، تمهيدًا لرصفه. كما يجري تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة في شارع ضيف بقويسنا، واستكمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بطريق المنطقة الصناعية بطول 1200 متر.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لموقف قويسنا النموذجي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين الأداء ورفع نسب التنفيذ في إطار خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة لخدمة المواطنين. كذلك تابع أعمال تسوية شارع "داير الناحية" بقرية نادر، ضمن الوحدة القروية بزاوية الناعورة، تمهيدًا لتوزيع طبقات السن، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قرى مركز الشهداء.

وأكد المحافظ، ضرورة التواجد الميداني المستمر في مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات، والتواصل مع الجهات المنفذة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

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