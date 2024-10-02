وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة كفر البطيخ

قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، وذلك للاطمئنان على انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الجديدة وكفر البطيخ الاعدادية بنين وكفر البطيخ الإبتدائية الحديثة وكفر البطيخ الابتدائية المشتركة والمهندس عاطف سليم بنون وعاطف سليم بنات.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية وقام بإختبار العديد من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للاطمئنان على مستوى التلاميذ.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالجهود المبذولة من قبل بكر عيد ، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، وقيادات الإدارة، ومديري المدارس، مؤكدًا أنهم يعملون بجد وكفاءة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.