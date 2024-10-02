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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل تعلن عن برنامج تدريب وتوظيف لذوي الهمم بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات، بشأن الاستفادة من "برنامج تدريب وتوظيف"، والخاص بذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وقال الوزير، إن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ذلك في إطار دور الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام إدارة التشغيل، أن هذا البرنامج يتضمن قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، باختيار عدد من ذوي همم، وترشحهم وزارة العمل، على مجالات "مهارات الاتصال واللغة الانجليزية"، ومدة الدورة التدريبية عام واحد، ويشترط في المتقدم لهذه الدورة ،أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وكارنيه الإعاقة المتكاملة، ولدية رغبة في التعلم وتطوير المهارات، ويجيد اللغة العربية، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وسوف يحصل المتدرب، الذي يجتاز الاختبارات خلال فترة التدريب على الخدمات الطبية، والتأمينات الإجتماعية، وامكانية التعيين داخل الجامعة الأمريكية بعد فترة التدريب.

وأضافت، أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024، ولمدة أسبوع واحد، ويكون تقديم الأوراق المطلوبة يوميًا في مقر الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، وذلك في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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