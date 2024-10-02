هل تشن إسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية ؟

هل باتت المنشآت النووية الإيرانية هدفا إسرائيليا ؟.. سؤال بات يتردد بعد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء والذي جاء ردا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله بحسب ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني.

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وشنت إيران هجوما ضد إسرائيل باستخدام عشرات الصواريخ الباليسيتة وهو الثاني خلال شهور قليلة، حيث شنت طهران الهجوم الأول المباشر ضد تل أبيب، في 13 أبريل الماضي ردا على تدمير السفارة الإيرانية في دمشق، خلال غارة إسرائيلية في الأول من أبريل 2023.

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الثلاثاء في أعقاب الهجوم الإيراني ضد إسرائيل أنه جاء ثأرا لاغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية خلال تواجده في طهران نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السبت الماضي، خلال غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن ما يقرب من 100 منزل تضرروا في إسرائيل، إلى جانب مقتل مواطن فلسطيني في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

واعترضت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية والأمريكية العديد من الصواريخ الإيرانية، بينما الصواريخ التي لم يتم اعتراضها فقد أصابت مناطق مفتوحة بالقرب من قاعدة جوية في جنوب إسرائيل ومقر الموساد وقاعدة استخبارات عسكرية شمال تل أبيب.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة أكسيوس إن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر الموساد لكن لم يصب أي منها داخل المجمع.

المنشآت النووية الإيرانية

وتواردت أنباء في أعقاب الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، بشأن المنشآت النووية الإيرانية، حيث نشر السناتور الأمريكي جاريد موسكوفيتز تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، أكد فيها أن المنشآت النووية الإيرانية باتت هدفا مشروعا.

المنشآت النووية الإيرانية

وقال السناتور الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي فإن المنشآت النووية أصبحت الآن "لعبة مشروعة"، مضيفا "لقد ارتكبت إيران خطأ، فقد وضعت منشآتها النووية على قائمة الأهداف المشروعة".

وفي السياق نفسه، كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل تضع المنشآت النووية الإيرانية كأحد الأهداف التي يمكن استهدافها في الرد الإسرائيلي على إيران.

وقالت أكسيوس إن مسؤولين إسرائيليين حذروا من حرب إقليمية شاملة وأكدوا أن تل أبيب ستشن "ردا قويا" على الهجوم الصاروخي الضخم الذي وقع مساء الثلاثاء في غضون أيام والذي قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين إن جميع الخيارات ستكون على الطاولة، بما في ذلك الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، لكن البعض يقول إن الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية هي أيضًا احتمالات.

وأوضح أكسيوس أن الرد الإسرائيلي قد يشمل غارات جوية من طائرات مقاتلة فضلًا عن عمليات سرية مماثلة لتلك التي قتلت زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين.