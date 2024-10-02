مدير تعليم القاهرة يزور مدرسة العباسية الإعدادية بنات

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية

,تفقد المدرسة والتي تضم (١٠ فصول) ٣ فصول للصف الأول الإعدادي ، ٤ فصول للصف الثاني الإعدادي ، ٣ فصول للصف الثالث الإعدادي

وحرص على المرور على جميع الفصول ومتابعة الأنشطة مؤكدا أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالمدارس ، والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية لديهم .

كما قام بمتابعة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" والتي تهدف لترسيخ القيم اللازمة لبناء الإنسان.

وتحاور وكيل أول الوزارة مع الطالبات في حصة المكتبة وقاموا بتوضيح معنى القيم الاخلاقية وفائدة كل قيمة والعائد منها على بناء الإنسان .

واثنى على الجهد المبذول في انتظام سير العملية التعليمية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.