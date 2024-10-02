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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة تراجعها جماعيا، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.2%، ليصل إلى مستوى 31,482.35 نقطة. 

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.64%، وصولًا إلى مستوى 3,130.03 نقطة، كما تراجع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.48%، وصولًا إلى 7,503.14 نقطة. 

وهبط أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.37%، ليصل إلى مستوى 10,685.11 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.2%، مسجلًا 13,648.64 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 1.31%، ليصل إلى مستوى 38,767.68 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.41% وصولًا لمستوى 6,298.35 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم