"القاهرة الدولي للمونودراما" يفتتح دورته السابعة ويكرم إلهام شاهين وهاني رمزي.. صور

افتتحت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مساء أمس الثلاثاء، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وألقى المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان كلمته، قائلا: "فى هذا الحدث الفنى الذى يجمعنا اليوم، يسعدني أن أشاهد كل هذا الحضور الكريم من فنانين ونقاد وجمهور محب للفن، فوجودكم هذا يعكس شغفنا المشترك بالمسرح والإبداع، ويمنحنا الدافع للاستمرار فى تقديم الأفضل، أتمنى أن تستمتعوا بما أعددناه لكم من عروض ومسابقات وندوات وورش فنية، وأن يكون هذا المهرجان فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والإلهام".

ووجه رئيس المهرجان، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لدعمه ومساندته وإقامة المهرجان تحت رعايته، كما وجه الشكر للوكيل الدائم لوزارة الثقافة المحاسب عمرو البسيوني، ولكل قطاعات وزارة الثقافة التى ساهمت فى دعم المهرجان، ولهيئة تنشيط السياحة، ولمهرجان الفجيرة الدولي متمثلا فى رئيسه الكاتب محمد سعيد الظنحاني، وللهيئة الدولية للمسرح، وقدم خالص التهانى إلى سعادة المهندس محمد سيف الأفخم لاختياره رئيسا فخريا للهيئة.

وكرم رئيس المهرجان نجوم الدورة السابعة للمهرجان وهم: النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني رمزي، والفنان الفلسطينى غنام غنام، والفنان العراقي جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين، وأهدى الدكتور أسامة رؤوف لهم درع المهرجان، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة نيللي والفنان التونسي منير العرقي فى حفل الختام.

كما كرم رئيس المهرجان أعضاء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في هذه الدورة وهم: الدكتورة رانيا إبراهيم، والمخرج المسرحي محمد حجاج، والدكتور عمر فرج.

وتضمن الافتتاح تقديم العرض المسرحي المصرى "الصندوق" تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء ندى عجوة، هندسة صوتية : محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي حسن الرشق، إدارة مسرحية أحمد حسن، والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية، ويقدم العرض باللغة الإنجليزية .

وعقب مراسم افتتاح المهرجان عرضت مسرحية المونودراما "ودارت الأيام" على مسرح مركز الهناجر للفنون، بطولة الفنانة وفاء الحكيم، تأليف أمل فوزى، إخراج فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج "أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم"، مخرج منفذ سامي المصري .

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجارى، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر" .