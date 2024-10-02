أبطال أوروبا.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام بولونيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، نحو القارة العجوز، لمتابعة مواجهة فى غاية القوة والإثارة، ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، عندما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، نظيره بولونيا الإيطالى، ضمن منافسات الجولة الثانية من الشامبيونز ليج.

ومن المتوقع أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بخطة فنية 4-3-3، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، ريان جرافينبيرش

خط الهجوم: لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ففى الجولة الأولى، حقق فريق ليفربول فوزًا كبيراً على نظيره ميلان الإيطالى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “سان سيرو”.

ويبحث فريق ليفربول، عن استعادة أمجاده الأوروبية فى القارة العجوز، والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج، بعد الأداء القوى الذى بدأ به الموسم الجديد.