محافظ شمال سيناء يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

نظمت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء ٢ اكتوبر ٢٠٢٤ مراسم وضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة حلول ذكرى انتصارات السادس اكتوبر ١٩٧٣، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلس الشعب وقيادات وشيوخ وعواقل المحافظة، كما حضر أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد نائبا عن مدير عام الثقافة للمشاركة في هذه الذكرى

وقام اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميداني، واللواء محمد سليمان راضي ، مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ،ومديري مراكز الشباب والأندية، والعاملين بالهيئات الشبابية.

وأكد أن السادس من أكتوبر يومٌ عظيمٌ فى تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة فى تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم.. مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وثمن المحافظ الدور الذى قام به أبناء سيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، موجها التحية لهم على ما بذلوه ويبذلونه من جهد فى خدمة وطننا الغالى على قلوبنا مصر.