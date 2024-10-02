الجامعة المصرية الصينية تعلن فتح باب التقدم للماجستير المهني بكلية الاقتصاد

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، فتح التقديم لبرنامج الماجستير المهني بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وذلك في ٥ برامج دراسية، هي: المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية، نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج إدارة اللوجيستات وسلاسل الإمداد.



وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية، أن الماجستير المهني المقدم من الجامعة يهدف إلى توفير فرص التعليم العالي المهني للطلاب الراغبين في التسجيل، وتطوير مهاراتهم المهنية واكتساب المعرفة العميقة التي تمكنهم من التفوق في بيئة العمل الحالية وتحقيق نجاح مستدام في مساراتهم المهنية، بما يحقق طموحاتهم، إلى جانب تفعيل وتحقيق الهدف من باقة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأضافت البيان، أن برنامج الماجستير يهدف أيضا إلى الربط بين النظريات الأكاديمية والتحديات العملية التي يواجهها المهنيون في مجالاتهم، وتوجيه الطلاب بأحدث الاتجاهات والممارسات الدولية والمحلية في مختلف المجالات، فضلا عن المساعدة على تقديم حلول فنية للتحديات المهنية الحديثة مما يضيف قيمة ملموسة تمثل خطوة نوعية للطلاب في سوق العمل.

وذكرت الجامعة المصرية الصينية أنه يمكن الحصول على درجة الماجستير باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل حصول الطلاب على المهارات المهنية في مختلف التخصصات.

ونوهت إلى أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية الأولي (بكالوريوس- ليسانس) من إحدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة المصرية أو الأجنبية، أو ما يعادلها، أو أن يكون حاصلا على دبلومات الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية العربية والأجنبية.

كذلك يشترط للقبول عدم القيد في أي دراسات عليا عند الالتحاق، كما يشترط للقبول بشعبة اللغة الإنجليزية أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية، وعليه أن يجتاز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد من خلال الجامعة أو أحد الجهات المختصة المعترف بها، على أن يتم تقديم ما يفيد اجتياز المتقدم لهذا الاختبار قبل التسجيل في المستوى الدراسي الثاني.



ولفت البيان إلى أن المقررات الدراسية للماجستير المهني تتضمن عدد من المقررات في العام الدراسي الأول أبرزها، مقرر اقتصاد الاعمال، منهجيات البحث العلمي، ومحاسبة مالية، الإدارة المعاصرة، ونظم المعلومات الإدارية، بينما يبدأ التشعيب في العام الدراسي الثاني ما بين البرامج الدراسية الخمس، برنامج إدارة الرعاية الصحية وضمان الجودة، وبرنامج الاقتصاد المالي، وبرنامج إدارة الأعمال، وبرنامج المحاسبة، وأخيرا برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وتبلغ مدة الماجستير المهني، عامان ممتدين بأربع فصول دراسية، ويبلغ عدد المقررات الدراسية ١٦ مقررا دراسيا، مقسمين ٤ مقررات دراسية في الفصل الواحد.

وللاطلاع علي مزيد من المعلومات عن شروط التقديم عبر موقع الجامعة :

https://ecu.edu.eg/eco-mba.pdf

وقالت الدكتورة رشا الخولى رئيسة الجامعة المصرية الصينية إن الجامعة مهتمة بقطاع الدراسات العليا، والبحث العلمي بمختلف الكليات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من طرح البرامج الحديثة التى تسهم في تحقيق رؤية الجامعة والتى تتوافق مع خطة الدولة المصرية ٢٠٣٠.

وأضافت الخولى أن الجامعة المصرية الصينية توفر لطلابها العديد من فرص التدريب المتميزة والتى تؤهل طلابها للالتحاق بأسواق العمل المختلفة، فضلا عن الاهتمام بنقل الخبرات العالمية والصينية من خلال الشراكات التى تمت مع كبري الجامعات العالمية والصينية ذات التصنيف المتقدم.

ونوهت الدكتورة رشا الخولى إلى أن الجامعة المصرية الصينية مهتمة بتحقيق أعلى درجات الجودة في مختلفة نواحي الحياة الجامعية، مع الاهتمام المستمر بتطوير المعامل وقاعات الدراسة، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة ورعاية الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات.