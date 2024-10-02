المشدد 7 سنوات لعاطلين شرعا في قتل عامل بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7سنوات لشروعهما في قتل عامل، في مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة بالزاوية الحمراء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت تلقت إخطارا من أحد المستشفىات باستقبالها شابا به جرح في كتفة، على الفور توجهت قوة من مباحث القسم وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عامل بمخبز وووقعت بينه وشخصين مشاجرة، تطورت إلى قيام أحدهما بضربه بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.