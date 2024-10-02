الصحة: اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعًا من المساواة بين كل الخريجين.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعا من المساواة بين كل الخريجين في جميع الجامعات بمختلف التخصصات الصحية قبل الحصول على الترخيص".

وأضاف "عبدالغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أنه عقب الحصول على الترخيص يرغب ممارس المهن الطبية في تطويره ذاته والاستمرار، لذلك فإن المجلس الصحي المصري مسؤول عن الشهادة المهنية في التخصص.

وتابع، أنه يجب على كل خريجي الكليات الطبية سواء الحكومية أو الخاصة اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، موضحًا أن هذا الاختبار موحد لكل خريجي الطب وأيضا كليات الصيدلة وطب الأسنان.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تسعى إلى توحيد الاختبار لكل الطلاب من أجل التأكد من أحقيتهم في الحصول على التراخيص، وبالتالي تضمن أن كل من يماؤس تخصص الجراحة في أي مكان داخل جمهوريثة مصر العربية اجتاز هذا الاختبار المؤهل لهذا التخصص وأصبح لديه الحد الآمن للممارسة الصحية، وبذلك يكون المواطن الذي يتلقى العلاج سواء في صعيد مصر أو القاهرة أو غيرهما من الأماكن مطمئنا من ناحية حصول ممارس المهنة على نفس المستوى من التعليم والتدريب، لذلك لا يحتاج المواطن للسفر من مكان لآخر .