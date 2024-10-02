ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة: اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعًا من المساواة بين كل الخريجين.. فيديو

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعا من المساواة بين كل الخريجين في جميع الجامعات بمختلف التخصصات الصحية قبل الحصول على الترخيص".

وأضاف "عبدالغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أنه عقب الحصول على الترخيص يرغب ممارس المهن الطبية في تطويره ذاته والاستمرار، لذلك فإن المجلس الصحي المصري مسؤول عن الشهادة المهنية في التخصص.

وتابع، أنه يجب على كل خريجي الكليات الطبية سواء الحكومية أو الخاصة اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، موضحًا أن هذا الاختبار موحد لكل خريجي الطب وأيضا كليات الصيدلة وطب الأسنان.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تسعى إلى توحيد الاختبار لكل الطلاب من أجل التأكد من أحقيتهم في الحصول على التراخيص، وبالتالي تضمن أن كل من يماؤس تخصص الجراحة في أي مكان داخل جمهوريثة مصر العربية اجتاز هذا الاختبار المؤهل لهذا التخصص وأصبح لديه الحد الآمن للممارسة الصحية، وبذلك يكون المواطن الذي يتلقى العلاج سواء في صعيد مصر أو القاهرة أو غيرهما من الأماكن مطمئنا من ناحية حصول ممارس المهنة على نفس المستوى من التعليم والتدريب، لذلك لا يحتاج المواطن للسفر من مكان لآخر .

وزارة الصحة المجلس الصحي المصري الجامعات التخصصات الصحية صباح الخير يا مصر المهن الطبية الكليات الطبية