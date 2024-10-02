رئيس "الإرشاد الزراعي" يتفقد مجمعات الخدمات الزراعية بالفيوم

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل بعدد من مشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقريتي: كحك بحري، والشواشنة، بمركز يوسف الصديق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وشملت الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بالفيوم، والدكتور يوسف خميس المشرف على المكتب الفني لقطاع الإرشاد الزراعي، فضلا عن تفقد زراعات الذرة، اضافة الى زيارة المجمع الزراعي في كحك بحري والشواشنة، والمنتظر دخوله للخدمة قريبا، حيث يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومركزاً للإرشاد الزراعي.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة، بتسليم مجمعات الخدمات الزراعية، ودخولها للخدمة في أسرع وقت، وتشغيلها بكامل طاقتها، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة ضمان مستوى راقي من الخدمات التي تقدم للمزارعين، وتوفير مراكز للخدمات تليق بهم، فضلا عن التيسير عليهم في الحصول على تلك الخدمات.

وأشار عزوز إلى تكثيف دور المراكز الإرشادية، في التواصل الجاد والفعال مع المزارعين، لنشر التوصيات الفنية، والممارسات الزراعية الحديثة، للمحاصيل المنزرعة، والإجابة على كافة تساؤلات واستفسارات المزارعين، والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها فوراً.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية الدور الذي يقوم به المرشد الزراعي، والاخصائيين والإدارات والمراكز الزراعية والارشادية، في تقديم الدعم الفني للمزارعين، في سبيل مساعدته للحصول على أعلى إنتاجية لزيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته.

وأشار إلى أنه تم تطوير أساليب وأدوات الإرشاد الزراعي، لتتماشي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتفعيل الإرشاد الرقمي، لسهولة وصول المعلومة للمزارعين، والعرض المبسط لها بما يساهم في توفير العناء على المزارع، وسرعة الاستجابة والتواصل معه.

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