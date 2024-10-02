بعد تعرضها للتنمر.. سلمى أبو ضيف: "فعل مقزز ولن أتسامح"

أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن استيائها من التنمر التي تعرضت له، اثر نشرها صورة لها، معلنة خبر حملها، وسخرية البعض من شكل جسدها وحجم بطنها.

ونشرت الفنانة منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلنة عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتنمرين الذين يسخرون من شكل جسدها وحجم بطنها بعد الإعلان عن حملها.

وقالت سلمى أبو ضيف: "إن السخرية من جسدي بسبب حجم بطني هو فعل تنمر مقزز.. لقد تعرضت للسخرية من جسدي طوال الوقت بسبب نحافتي، والآن ما حجم بطني! وكيف أحتاج إلى التوقف عن إظهاره".

وأضافت: "أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل أو القيام بأشياء خاصة بي، وأعتقد أنه لا ينبغي لي إخفاءه لأنه يزعج نظرك، ببساطة لا تنظر لأنني أحبه واحتضنه حتى النهاية".

واختتمت أبو ضيف منشور لها قائلة: "لقد كنت صامتًا منذ أن بدأت مسيرتي المهنية بشأن مدى قسوة الناس معي.. والشيء المضحك أنهم لم يصبحوا أكثر لطفًا أو لطفًا بل أصبحوا أكثر قسوة، وبقدر ما لديهم من جرأة للتحدث بشكل سيء عني، لن أتسامح مع أي نوع من المضايقات أو العنف الكلامي تجاهي أو تجاه عائلتي.. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

سلمى أبو ضيف تعلن عن حملها

أعلنت سلمى أبو ضيف خبر حملها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "حين علمتُ أنني حامل، شعرتُ بمزيج من المشاعر المتضاربة، وقع عليّ الخبر في البداية كالصدمة، لكنني أيضًا شعرت بالفرح والتوتر في آنٍ واحد، لا أعرف أي نوع من الأمهات سأكون، ولكن أتمنى من الله أن أكون أمًا متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادي".