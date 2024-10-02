القبض على نجل التربى الهارب فى واقعة أعمال السحر لمؤمن زكريا

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على نجل التربى الهارب فى واقعة أعمال السحر للاعب مؤمن زكريا .

وكانت كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة "فبركة" أعمال سحر للاعب الأهلي السابق، مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي بالخليفة.

وأوضحت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب المعتزل مجدي عبدالغني، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه عامل مدافن مقيم بالعنوان ذاته.

وقال المتهم، إنه بمشاركة المذكورين أحضروا صورة مؤمن زكريا لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية؛ وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا دمية "عروسة" من القماش بها مجموعة من الدبابيس (عمل سفلي)، ودفنوها أمام مقبرة خاصة بعائلة مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به “لكونهما شخصيات رياضية مشهورة”.

اعترافات المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا

وتابع المتهم، أنهم اختلقوا العثور عليها حال زراعتهم نبتة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا، وتسليمها عقب ذلك لمؤمن زكريا، تحت زعم كونها أعمال سحر والذي تخلص بدوره منها.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما قاله المتهم الأول (التربي)؛ فاتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.