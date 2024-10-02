فوز علاء عابد برئاسة لجنة النقل والمواصلات للعام الخامس على التوالي

انتهت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، بفوز النائب علاء عابد، برئاسة اللجنة بالتزكية، كما فاز النائب وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء، وفاز النائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الخامس على التوالي، إن أجندة عمل اللجنة خلال دور الخامس من الفصل التشريعي الثانى تتضمن تشريعات وقوانين لخدمة الوطن والمواطنين.

كما وجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة فيه رئيسًا للجنة للمرة الخامسة على التوالي، وزملائه على تزكيته رئيسًا للجنه بدور الانعقاد الخامس حيث وصفة بالشرف العظيم.

وأضاف النائب علاء عابد، أنه خلال الأربع أدوار انعقاد الماضية استطاعت لجنة النقل والمواصلات مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين والإتفاقيات بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق برنامج التنمية المستدامة 2030 طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف النائب علاء عابد، ستستكمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشاكل الطرق، ومشاكل المزلقانات، على مستوى الجمهورية، كما أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية، ومناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات هامة، وسنتابع من خلال رقابتنا تنفيذ كافة المشروعات القومية ومدى ما تم انجازه منها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

واختتم عابد كلمته قائلًا لأعضاء اللجنة: أجدد العهد معكم على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي يتقدم بها الأعضاء.