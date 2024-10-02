"الزراعة" تكثف حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم بالمحافظات

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مديريات الطب البيطري، بمختلف المحافظات، حملاتها الرقابية على أماكن عرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان سلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتم ضبط 65 ألف كجم من اللحوم الفاسدة وتحرير 1061 محضرًا في حملات رقابية مكثفة.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 65022 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصادرة منتجات حيوانية مخالفة للمعايير الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير عدد 1061 محضر بحق المخالفين والعرض على النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول أغذية سليمة، وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلك، من خلال استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

وقامت مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية، بإعدام عجلين في مجازر الإسماعيلية والأقصر بسبب إصابتهما بالصفراء في إطار الإجراءات الصارمة التي تتبعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان صحة وسلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإعدام عجل كامل في مجزر الحبيل بعد اكتشاف إصابته بمرض الصفراء، وذلك بناءً على فحص دقيق أجراه الأطباء البيطريون المختصون حيث تم التأكد من عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفي إجراء مماثل نفذت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عملية إعدام لعجل آخر مصاب باليرقان في مجزرة الشركة الدولية للإنتاج الحيواني، بعد فحص طبي أظهر خطورة استهلاكه على صحة

المواطنين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المديريات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المتداولة وحماية صحة المواطنين.

وفي حملة رقابية مكبرة بشرق مدينة نصر، تم ضبط 5 أطنان من الفراخ الفاسدة المجهزة للتوزيع على المطاعم وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع المجزر المخالف، وتحويل المسؤولين إلى النيابة العامة، وذلك في إطار جهود الرقابة وضبط الاسواق وحماية صحة المواطنين.

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