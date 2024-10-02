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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رمت نفسها من العربية.. تحقيقات موسعة مع سائق ميكروباص تحرش بأجنبية في الشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط سائق ميكروباص بتهمة التحرش بسيدة أجنبية في منطقة الشروق، ما دفعها للقفز من السيارة أثناء سيرها هرباً من السائق، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة حال وجودها.
تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى").
وبالانتقال والفحص تبين أنها حال استقلالها سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم ، فوجئت بقيام قائد السيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد "الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق ميكروباص سيدة أجنبية بالشروق نيابة الشروق وبدر ضبط سائق ميكروباص