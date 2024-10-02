"وجدها بحضن عشيقها".. تجديد حبس نقاش بتهمة قتل زوجته في دار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل زوجته وإصابة آخر بطعنات قاتلة، داخل إحدى الشقق السكنية بعدما ضبطهما في وضع مخل داخل غرفة نومه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جريمة شرف دار السلام

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل “نقاش” في العقد الثالث من العمر، كان عائدا من عمله، ليدخل إلى شقته ثم الغرفة، ليجد زوجته في وضع مخل مع أحد الشباب، فلم يشعر بنفسه الا وهو ينهال بالطعناتعلى الشاب في أماكن متفرقة حتي طعنه خمس طعنات، ليحاول بعدها الفرار خارج المنزل، ولم يتمكن من ذلك.

وجاء في التحقيقات واعترافات الزوج، أنه توجه بعد ذلك إلى زوجته الجالسة علي الفراش عارية الملابس تحاول ستر نفسها، وتصرخ لتستنجد بالجيران، وقام بحملها والقاها من الشرفة، وفر هاربًا الي الأسفل، وعندما قابله الجيران الذين سمعوا الأصوات وشعروا بارتطام الزوجة من علو، قال لهم إنها انتحرت بالقفز من الشرفة، حيث قال " خوفت من الفضيحة وأنهم يمسكوني"، ولكن الأهالي احتجزوه وأبلغوا رجال الأمن.

وكشفت التحقيقات أن الأسرة قدمت حديثًا إلى الشارع بمنطقة دار السلام شارع المشير، والجيران لا يعلمون عنهم الكثير، ولم يلحظ أحد دخول الشاب أو خروجه عند المجني عليها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، انها مصابة بكسور في الجسد ووجود نزيف دموي غزير ومتوفاة، وأمرت النيابة بالتحفظ علي الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية لخبراء الطب الشرعي عن كيفية الوفاة، فيما أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب الصحية، للتحقيق معه.

وكانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل سيدة وطعن شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة امام عقار تقطن به ومصابة بكسور وكدمات إثر سقوطها من الطابق السابع، وبالصعود لشقتها عثر على شاب ممزق بـ 5 طعنات وحالته حرجة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج القتيلة.

وأضافت التحريات، إن الزوج عاد من عمله ووجد زوجته برفقة الشاب المصاب فقام بطعن الشاب بسكين وأمسك بزوجته وألقاها من بلكونة الشقة ولقيت مصرعها.

وأُلقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.