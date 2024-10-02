أبطال أوروبا.. أستون فيلا في مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ

يستضيف ملعب "فيلا بارك"، المواجهة المرتقبة لفريق أستون فيلا الإنجليزى، مع نظيره بايرن ميونخ الألمانى، وذلك فى تمام العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الدورى فى النظام الجديد لدورى أبطال أوروبا “الشامبيونز ليج”.

واستهل بايرن ميونخ الألمانى، أولى جولاته فى بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق رقم قياسي بتسجيله 9 أهداف في مباراة واحدة، وذلك بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي بـ 9 أهداف لهدفين.

ويبحث الفريق عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، وذلك من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب بالنظام الجديد.

ويدخل فريق بايرن ميونيخ، هذا الموسم تحت قيادة الإدارة الفنية الجديده للبلجيكي فينسنت كومباني، حيث تفادى الهزيمة في أول ثمانية لقاءات بكافة المسابقات هذا الموسم، ولم يتعادل سوى في مباراة وحيدة بالدوري الألماني كانت أمام باير ليفركوزن، حامل لقب “البوندسليجا”.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق أستون فيلا لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعدما استهل مبارياته بالفوز على يانج بويز بثلاثية نظيفة في سويسرا.

وفى ظل تلك المباراة الصعبة، يسعى الفريق الإنجليزى، للعودة لطريق الانتصارات وذلك بعدما تعادل أمام إبسويتش تاون بهدفين لكل فريق، بالدوري الإنجليزي الممتاز.