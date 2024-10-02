تحرير 1100 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته، للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر سبتمبر الماضي"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي أعده وعرضه وكيل الوزارة "وصفى عبد الله"،الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" التي يبلغ عددها 1294مخبزا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 345 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 755 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 200 نقص الوزن، 165لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 73 عدم إعطاء بون صرف، 106 لتدني مستوى النظافة، و15 محضرا لعدم وجود ميزان، 90 محضراً للتصرف في الحصة، 94 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 32 لعدم الاحتفاظ بالسجلات،

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 360 محضرا منها : 114 محضراً لعدم حمل شهادات صحية، 102 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 10محاضر للذبح خارج المجازر،8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 5محضرلإدارة منشآت بدون ترخيص، 62 محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر، 16 محضرا لحيازة سلع منتهية الصلاحية و9 محاضر للبيع سلع بأزيد من السعرو7 محاضر لتجميع مواد بترولية، 27 محضرا لتجميع دقيق بلدى مدعم