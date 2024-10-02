مركز سموم طب بنها يستقبل 310 حالات تسمم خلال سبتمبر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبرئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التي استقبلها على مدار شهر سبتمبر الماضي والتي بلغت 310 حالة تسمم.

وأشارت الدكتور نيرمين عدلي المشرف على مركز السموم بمستشفي بنها الجامعي، أن حالات التسمم تضمنت تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة وهي النسبة الاعلى من الحالات التي يستقبلها المركز.

وأوضحت عدلي، أن باقي الحالات التي استقبلها المركز علي مدار الشهر تنوعت مابين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

أشارت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم استقبالها خلال مايو الماضي، 310 حالة تسمم وفق التقرير المعلن اليوم حيث جرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها وبيانها كالتالي:

- 136حالة تسمم دوائي

- 56 حالة تسمم كيماوى

- 6حالات مواد بترولية

- 17 حالة غازات سامة

- 56 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية

- 18 حالة مخدرات

- 6 تسمم غذائي.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.