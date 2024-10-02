ضبط سائقي ميكروباص لقيامهما بالسير برعونة معرضين حياة المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة بالقاهرة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة أمن القاهرة، تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.



بالفحص و إجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين "أحدهما منتهية التراخيص" وقائديهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما