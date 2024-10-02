الخارجية الفرنسية: نطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان بأسرع وقت ممكن

أكدت الخارجية الفرنسية، أن التصعيد العسكري في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وسيكون المدنيون أول ضحاياه، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاربعاء.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أن إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هناك ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة.

يذكر أن إيران قد أكدت على إطلاقها مساء أمس الثلاثاء، على إسرائيل 200 صاروخ، في هجوم قالت تل أبيب إنها صدته بفعالية وتوعدت بجعل طهران "تدفع ثمنه".

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء، أن مئتي صاروخ أطلقت في هجوم على تل أبيب".