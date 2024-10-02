أبطال أوروبا.. ليفربول يبحث عن استعادة الأمجاد الأوروبية أمام بولونيا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره بولونيا الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، وذلك على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور الدورى من بطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ففى الجولة الأولى، حقق فريق ليفربول فوزًا كبيراً على نظيره ميلان الإيطالى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب “سان سيرو”.

ويبحث فريق ليفربول، عن استعادة أمجاده الأوروبية فى القارة العجوز، والعودة مرة أخرى لمنصات التتويج، بعد الأداء القوى الذى بدأ به الموسم الجديد.