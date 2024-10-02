مدينتا العريش والطور تستعدان لاحتفالات أكتوبر

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء - أسامة احمد محمد عفش -رئيس مجلس ومدينة العريش ، جانب امن أعمال التجهيزات للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد و النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة العريش طريق ديوان عام المحافظة.

كما تابع علي حمادة رئيس مركز ومدينة طور سيناء أعمال التطوير الجارية بحديقة الزهور من تجميل ورصف وإنارة وذلك استعداداً لافتتاحها فى 6 إكتوبر كما تابع رئيس المدينة رصف الشوارع الداخلية بحى التجارية وقص وتقليم الأشجار والمساحات الخضراء بطريق الشهيد احمد حمدي.

كما تابع حملة النظافة العامة الجارية منذ أيام بحى اللوكس من رفع مخلفات الأشجار الجافة وقص وتقليم النخيل داخل الحى وتسوية الشوارع الداخلية بين العمارات .

ثم تفقد علي حمادة حى الجبيل التابع لمدينة طور سيناء ، وذلك لمتابعة عملية إنشاء الـ 60 منزلا بدويا بحى الجبيل.