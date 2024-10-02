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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في القاهرة

سيارات وزارة الزراعة
سيارات وزارة الزراعة
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الاربعاء، 7 منافذ متنقلة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواصلة زيادة إنتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرحه للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهله، والمساهمة في خفض الأسعار بالحد من السلاسل الوسيطة.
وأضاف أنه تم إطلاق المنافذ المتنقلة في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واهتمامها بالجوانب الصحية والاجتماعية وتنمية الإنسان المصري، والحملة التي أطلقتها الهيئة : "إنتاجنا لأبنائنا" بالتزامن مع العام الدراسي، وزيادة الإقبال على المنتجات المختلفة.
وشاركت في القوافل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، حيث شملت: بيض المائدة، ومنتجات البقالة والبقوليات، واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، فضلا عن الخضر والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة بنسبة ٢٥٪ عن الأسواق، حيث تمركزت السيارات في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين والعاملين

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منافذ متنقلة محملة بالسلع والمنتجات الغذائية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي