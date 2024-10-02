السيسى يهنئ رؤساء غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطنى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الفريق مامادى دومبوى رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطني.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى القس توفيجا فايفالو فالاني الحاكم العام لتوفالو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.