ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسى يهنئ رؤساء غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطنى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الفريق مامادى دومبوى رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطني.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى القس توفيجا فايفالو فالاني الحاكم العام لتوفالو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي