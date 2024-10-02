الرئيس الصيني: مستعدون لمواصلة توسيع التعاون الشامل مع روسيا

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، عن رغبته في تنمية العلاقات الصينية -الروسية، واستعداده للعمل مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، " لاغتنام فرصة الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتوجيه العلاقات الثنائية بحزم في الاتجاه الصحيح، ومواصلة توسيع التعاون العملي الشامل".

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، قال الرئيس "شي بينغ"، في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس بوتين، اليوم /الأربعاء/، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن "الصين وروسيا، وهما دولتان كبيرتان في العالم وسوقان ناشئتان رئيسيتان، أكبر جارتين لبعضهما البعض، وأن حسن الجوار الدائم والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل النفع قد أصبح أهم سمات العلاقات الثنائية بينهما".

وأضاف أنه " منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 75 عاما، عمل الجانبان باستمرار على تحسين جودة العلاقات الثنائية على أساس المصالح الأساسية للبلدين والشعبين".

وفي رسالة متبادلة بعث بها الرئيس الروسي إلى نظيره الصيني، قال بوتين إنه " قبل ثلاثة أرباع قرن، كانت بلاده، أول دولة في العالم تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وسرعان ما أقامت علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية الصين الشعبية"، معتبرا أن "العلاقات الوثيقة ومتبادلة المنفعة بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الصين وروسيا قامتا بالتعاون الفعال في السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، وفي مجالات أخرى، ونسقتا بكفاءة في الشؤون الدولية والإقليمية، وعملا معا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب".

