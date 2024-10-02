أستاذ تخطيط عمرانى: رفع جودة حياة المواطن المصري هدف أساسي

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن القيادة السياسية لديها استراتيجية عمرانية هدفها الأساس رفع جودة حياة المواطن المصري لكل فئات المجتمع.

وأضاف سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود المسكن وتوافره لجميع الطبقات الاجتماعية المختلفة سواء محدودي الدخل أو المتوسط وحتى الفاخر لها نصيب على أجندة القيادة السياسية، متابعًا أن الحكومة توفر داخل أي مكان في مصر إسكان كهدف أساسي من أهداف القيادة السياسية لتحقيق الإستقرار والأمان للمواطن المصري.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إبى أن الدولة أطلقت مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تخاطب فئة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية على نموذجين، الأول مساحته 75 مترا، وهو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والثاني 90 متر، وهو عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، موضحًا أنه يغطي محافظات عديدة في مصر وسيجرى تسليم الوحدات كاملة التشطيب بهدف تقليل التكاليف على المواطن.