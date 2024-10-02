سفير القاهرة ببيروت: توجيهات رئاسية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بلبنان

أكد سفير مصر في بيروت، علاء موسي أن هناك توجيهات رئاسية بمتابعة أوضاع جميع المواطنين المصريين في لبنان لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وقال السفير علاء موسي - في تصريح خاص لقناة (النيل للأخبار) - إننا نتابع أوضاع المصريين في لبنان بدقة، مع وجود تواصل مستمر مع الجالية المصرية

سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثلي الجالية أو عبر الجهات اللبنانية.

وأوضح أن السفارة لم ترصد حتى الآن أي ضحايا من المواطنين المصريين في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، حيث تؤكد المؤشرات والمعلومات المتاحة أن الجالية المصرية بخير، ولا توجد أي حالات وفاة بين أفرادها حتى تاريخه.

وناشد السفير علاء موسى المواطنين المصريين، سواء من الزائرين أو المقيمين، الذين يرغبون في العودة إلى الوطن، بالتواصل مع السفارة للحصول على الدعم والمساعدة اللازمة.

