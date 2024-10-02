أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسعى لمصالحة الجماهير أمام ليل

فى تمام العاشرة من مساء اليوم، يحل فريق ريال مدريد الإسبانى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليل الفرنسى، وذلك على ملعب “بيار موروا”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الدورى، فى النظام الجديد لدورى أبطال أوروبا “الشامبيونز ليج”.

وحقق فريق ريال مدريد الإسبانى، الانتصار فى جولته الأولى على نظيره شتوتجارت الألماني، بثلاثة اهداف لهدف، فيما انتهت مواجهة ليل الفرنسى، مع نظيره سبورتينج لشبونه البرتغالى، بالهزيمة بهدفين دون رد.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسبانى، للفوز بهذه المباراة من أجل العودة لطريق الانتصارات، مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج السلبية، فى الليجا، بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، في “ديربى مدريد”، كما أنه يرغب في حصد ثلاث نقاط إضافية لمواصلة انطلاقته في البطولة التي يسعى للاحتفاظ بلقبها للعام الثانى عى التوالى.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق ليل بكل قوته للخروج بنتيجة إيجابية، رغم علمه أن المباراة لن تكون سهلة مع بطل أوروبا، إلا أنه يأمل فى استغلال حالة الضعف التى يعيشها الريال.

ويدخل ليل المباراة منتشيا بعد فوزه على لوهافر بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي.