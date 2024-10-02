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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ غينيا وكوريا وتوفالو بذكرى يوم الاستقلال ويوم التأسيس الوطني

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الفريق مامادي دومبوي رئيس جمهورية غينيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطني.
وأوفد السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى القس توفيجا فايفالو فالاني الحاكم العام لتوفالو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
 

الرئيس السيسي يوم التأسيس الوطني غينيا