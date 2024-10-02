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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

سنجر: الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان| فيديو

أشرف سنجر
أشرف سنجر
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما يدور في المنطقة من أحداث هو بناء البيت العربي، وهو ما أكد عليه خلال اتصاله مع رئيس وزراء العراق للتباحث الذي يصبو نحو ترتيب البيت العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تقود المنطقة إلى حرب شاملة، ولكن مصر والعراق والأردان بينهم اتفاق كبير سياسي واقتصادي وتجاري وترتبيات أمنية، مشيرًا إلى أن تصرفات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة تؤكد عدم الرشد وفقدان الاتزان واستغلاله لكافة الظروف الدولية كالانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن العرب لديهم قضية كبيرة مع الاحتلال، ولكن الجهود المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار وتنفيذ الهدنة في غزة ولبنان، موضحًا أن اتساع الغزو الإسرائيلي في المنطقة وخاصة لبنان ومواصلة التدمير والقصف وقتل الأبرياء بدم بارد تعد عملية تواجه صعوبة لوجستية وأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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