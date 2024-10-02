قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 12 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، نابلس، رام الله، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغت أكثر من (11) ألف مواطن من الضفة بما فيها القدس.

وفي سياق آخر.. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة والقدس ونابلس والخليل وأريحا وطوباس.

وشددت أن قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على الحاجز منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وعمدت إلى إغلاقه لفترات طويلة امتدت لأشهر، قبل أن تعيد فتحه في الآونة الأخيرة، بعد نصب بوابة حديدية، لساعات محددة وفترات متقطعة تخضع لأمزجة جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز.

