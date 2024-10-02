جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدًا من إحدى الجامعات الدولية

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وفدًا من إحدى الجامعات الدولية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج بالجامعة ، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن اللقاء ناقش بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية، ووفد الجامعة الزائر في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.

وأشار "السعيد" إلى حرص جامعة بنها الأهلية على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الدولية المتميزة، وتكوين شراكات تعليمية وبحثية وعلمية، وذلك في إطار سياسة الجامعة للانفتاح على العالم.

من جانبه أعرب وفد الجامعة عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مشيداً بما شاهده على الطبيعة من منشآت الجامعة والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.