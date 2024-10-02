حي الجمرك بالإسكندرية يواصل تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

أعلنت الوحدة الفرعية لحماية الطفولة بحي الجمرك محافظة الاسكندرية، عن تفعيل ورشة عمل عن تنمية مهارات الأطفال بالرسم والغناء والأنشاد بقاعة الإجتماعات بديوان عام الحي، بالتعاون والتنسيق مع كلا من إدارة الجمرك التعليمية وإدارة العلاقات العامة والإعلام بحي الجمرك في الإسكندرية.

كما قام مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفولة بالتنويه عن دور لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل.

وفي سياق متصل قامت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعريفهم بدور الحي والخدمات التى يقدمها للمواطنين وكيفية الحصول على الخدمة.

وجاء ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان " و التى من أهدافها التنمية البشرية والإهتمام بالأطفال وزيادة التوعية لهم ورفع كفاءتهم المعرفية والعمل على التعرف على كل ما هو جديد وتطبيقه عمليًا لإكتساب مهارة التطبيق العملي المعرفي لتطوير تنمية قدراتهم .

ووفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتعليمات عمرو عبد المنعم رئيس حى الجمرك، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالحي.