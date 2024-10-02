بالفيديو.. مدير مهرجان الإسماعيلية: حظينا بمشاركات عدد من الفرق من جميع ربوع مصر

قال ماهر كمال، مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبي، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي حظى بمشاركات من ربوع مصر بحضور المحافظ أكرم جلال الذي يعد الداعم الأكبر للمهرجان، فضلا عن حضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24 حظى بمشاركة فرق أجنبية متعددة من الصين والهند والجزائر والأردن ورومانيا وأندونيسيا، إلى جانب 11 من الفرق المصرية، موضحا أن مهرجان العام الحالي شمل الكثير من المفاجآت مثل مشاركة فرقة حلايب فضلا عن مشاركات الصعيد والمنيا وأسيوط وإسكندرية وبورسعيد والعريش والوادي الجديد.

وتابع أن مهرجان الإسماعيلية الدولي يشهد عروض الفرق الشعبية التي تعبر عن ثقافات مختلفة في العالم، كما أن المهرجان سيشهد غدا حضورا قويا في مسرح حديقة الشيخ زايد، مؤكدًا: "الحضور يتجاوز 15 ألف شخص إذ إنه عبارة عن افتتاح مسرح جديد لأول مرة في حديقة الخالدين".

وأردف، مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبي، أن المهرجان سيشهد اليوم افتتاح كبير على مسرح قصر الثقافة بالإسماعيلية بحضور الفنان أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وعدد كبير من محافظين منطقة القناة والشرقية، مشيرًا إلى أنه سيكون احتفالا ضخما، كما أن المهرجان يشهد اليوم حضور الدكتور عبدالمنعم عمارة والفنانة فريدة فهمي مع تكريم الراحل محمد خليل مؤسس المهرجان.