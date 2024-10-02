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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لقاء مصري سويدي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث التعاون المشترك

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تناول اللقاء مناقشة العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا في مجال الأورام وتنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين.

شهد اللقاء عقد عدة اجتماعات مع بعض الشركات السويدية منها؛ شركة "سكاني كير" السويدية والمتخصصة في تطوير المشاريع ونقل الخبرات السويدية.

كما تم عقد اجتماع مع شركة "إليكتا" التي تعد أحد أجهزة شركات العلاج الإشعاعي العالمية، فضلًا عن عقد لقاء موسع مع ممثلي "شركة استرازينكا" لمناقشة تنظيم الدورة القادمة من فاعليات مسابقة  Oncolympics.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،
والدكتور أحمد عنانى مستشار وزير التعليم العالي لشؤون السياسات الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور حاتم أبو القاسم مقرر اللجنة التنفيذية لمستشفى 500 500، والدكتور محمد زكي مساعد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

 

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الأطباء بالمستشفيات البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الدكتور محمد عوض السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين