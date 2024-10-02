حي شرق يشن حملات لإزالة التعديات على الطريق بالإسكندرية

قامت إدارة حي شرق بحملة إزالة حازمة بناءً على تعليمات اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وتحت إشراف سكرتير عام الحي بالتعاون مع إدارة أشغال الطريق وإدارة شرطة المرافق وبتوجيه من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وتنفيذ حملة في منطقة باكوس، شملت شارع مصطفى كامل وشارع محطة السوق، حيث أسفرت عن ضبط 4 حالات إشغال متنوعة، و13 حالة من المخالفات القديمة (الهالك)، بالإضافة إلى إزالة جميع الإشغالات التي كانت تعيق حركة السير وفتح الطريق أمام المواطنين.

أكد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، أنه لن يُسمح بأي تعدٍ على الأرصفة والشوارع والميادين وأن الحملة تأتي في إطار الحرص على حقوق المواطنين ومنع التعديات التي تشمل سرقة الكهرباء واستغلال المرافق العامة بشكل غير قانوني.