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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الأسترالي يدعو لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الأسترالي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
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دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وحث رعاياه على مغادرة لبنان.
وقال ألبانيز في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ نقلتها شبكة "إيه بس سي نيوز" الأسترالية: "نحن قلقون للغاية بشأن تصرفات إيران. لقد كان هناك الكثير من الخسائر في الأرواح في تلك المنطقة. ولذلك، نطالب باستمرار خفض التصعيد".. مجددًا دعوته إلى وقف إطلاق نار مؤقت فوري "لإعطاء فرصة حقيقية للتسوية الدبلوماسية".
وكان ألبانيز قد وقع الأسبوع الماضي على بيان مشترك من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقطر، مفاده أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد لهذا الصراع".
 

رئيس الوزراء الأسترالي التوترات في الشرق الأوسط أنتوني ألبانيز