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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 بالرياض

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
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انطلقت فعاليات أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشارك في المنتدى حسبما ذكرت قناة (الإخبارية) السعودية نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.
ويعد المنتدى الدولي للأمن السيبراني بمثابة منصة عالمية تجمع صناع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.

المنتدى الدولي للأمن السيبراني الأمن السيبرانى السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز