بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

قال الدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير، هي جائزة محدثة وكانت الدورة الأولى لها في عام 2020 وتحظى برعاية مباشرة من قبل السيدة انتصار السيسي، مشيرًا إلى أن الجائزة تهتم برعاية واكتشاف المبدع الصغير، حيث تتضمن المرحلة العمرية من 5 إلى 18 عام ومقسمة إلى مرحلتين، الأولى من 5 إلى 12 عام، والثانية من 12 إلى 18 عام، وذلك وفقا للقدرات الذهنية والعقلية والفنية المختلفة من مرحلة لأخرى.

وأضاف "طلعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن التقديم لجائزة المبدع الصغير مشابه لجوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق وفي نفس التوقيت خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحًا أن التقديم للمتسابقين يتم من خلال التوجه المباشر للمجلس الأعلى للثقافة أو من خلال موقع المجلس على الإنترنت.

وتابع: أن التقديم للجائزة يتم في 3 مجالات رئيسية، الأول في الأدب من خلال القصة والتأليف المسرحي والشعر، والمجال الثاني في الفن سواء الغناء أو العزف على الآلات، والثالث في العلوم من خلال ابتكار تطبيق على الهاتف المحمول أو اختراع في أي مجال علمي.