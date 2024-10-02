ارتفاع أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية

ارتفعت أسعار غالبية السلع الرئيسية والمعادن في البورصات العالمية، اليوم الأربعاء، وسط تفاقم حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل أمس، مما ألقت هذه الأحداث بظلالها على أسعار السلع العالمية وتعززت من قوة الدولار الأمريكي.

وأشارت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار النفط والفضة والنحاس والقمح، بينما تراجعت أسعار الذهب والحديد الصلب، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:

السلعة السعر التغيير

خام برنت 75.43 2.59 %

نايمكس 71.75 2.80 %

الغاز الطبيعي 2.93 1.21 %

الذهب 2،675.10 (0.56 %)

الفضة 31.77 0.04 %

النحاس 4.61 0.42 %

خام الحديد 93.83 0.91 %

ألومنيوم 2،609.50 0.77 %

الرصاص 2،128.00 1.14 %

الزنك 3،163.00 0.83 %

الحديد الصلب 774.00 (0.13 %)

القمح 603.00 0.70 %

الذرة 432.25 0.75 %

قهوة 264.15 (2.26 %)