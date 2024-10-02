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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء ماليزيا يزور بنجلاديش بعد غد في إطار جولة آسيوية

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
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أعلنت وزارة الخارجية في بنجلاديش أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يعتزم زيارة البلاد بعد غد /الجمعة/ في إطار جولة آسيوية تشمل أيضا باكستان.
ونقلت شبكة (تشانيل 24) البنغالية اليوم /الأربعاء/ - في نشرتها الإنجليزية - عن مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش، توحيد حسين، قوله "إن زيارة رئيس الوزراء الماليزي تأتي تلبية لدعوة من رئيس الحكومة البنغالية المؤقتة محمد يونس".
وأشار حسين إلى أن هذه الزيارة لها طابع خاص، حيث أنها الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء ماليزي إلى بنجلاديش منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
 

رئيس وزراء ماليزيا بنجلاديش جولة آسيوية