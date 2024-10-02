جبالي يطالب الأحزاب بتحديد رؤساء هيئاتها البرلمانية

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأحزب السياسية الممثلة بثلاث أعضاء وأكثر، بسرعة موافاة رئيس المجلس كتابة باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

جاء ذلك بعد ما افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى الجلسات العامة، اليوم الأربعاء، في ثان أيام دور الانعقاد الخامس، والذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، لتسجيل طلباتهم لدى الأمانة العامة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، ويتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ويعقبها رفع الجلسة العامة لـ مجلس النواب، ليعود في الجلسة الثانية لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، والدعوة لانتخاب هيئات مكاتبها.