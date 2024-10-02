محافظ القليوبية يواصل لقاءه الأسبوعي بالمواطنين ويوفر 5 فرص عمل

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين العاشر بمدينة بنها، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مدن بنها وطوخ وقها وكفر شكر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وانطلاقاً من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تجسد اهتمام الدولة بالعنصر البشري وذلك من أجل رفع العبء الاقتصادي عن كاهله وتحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لرؤية الدولة المصرية.

وخلال اللقاء سلم محافظ القليوبية، أحد المواطنات ماكينة حياكة كانت قد طلبتها خلال لقاء المواطنين الشهر الماضي وبناء عليه جرى التنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية والتي وفرت المكينة وقد اعربت المواطنة عن سعادتها لسرعة استجاب المحافظ لها.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل وعلى الفور جرى التنسيق مع مديرية العمل حيث جرى توفير عدد 5 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص.

كما جرى التنسيق بين مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير مفصل فخذ لإحدى المواطنات موجها بسرعة إنهاء إجراءات العملية.

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة - ملابس مدرسية - وجهاز عروسة – عربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.

وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل.

ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.