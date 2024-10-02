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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرق طفل في ترعة أثناء اللهو بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طفل 3 سنوات مصرعه غرقا في مياه ترعة أثناء لهوه بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

غرق طفل في ترعة بالعياط 

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في ترعة بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو طفل بالقرب من ترعة أمام منزله سقط فيها ولقي مصرعه غرقا جري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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